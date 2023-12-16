Спартак М (мол)

МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»

МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»