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«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
22 ноября 2023, 13:38
0
Два клуба РПЛ поспорят за защитника сборной Венесуэлы
7 ноября 2023, 09:16
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Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото
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Гватемала - Венесуэла - 25 марта 2024

Гватемала
25.03.2024, понедельник, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Венесуэла
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Гватемала - Венесуэла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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