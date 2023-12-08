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«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
Два клуба РПЛ поспорят за защитника сборной Венесуэлы
Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото