Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Универсидад Сесар Вальехо
Спорт Уанкайо
Больше новостей
Последние матчи
Все
Универсидад Сесар Вальехо
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1 тур
Спорт Уанкайо
1 : 0
28.01.2024
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
2 : 1
29.01.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 2 тур
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 2
03.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 2 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 2
05.02.2024
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 2 тур
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 2
03.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
2 : 1
29.01.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 2 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 2
05.02.2024
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1 тур
Спорт Уанкайо
1 : 0
28.01.2024
Спорт Бойз

Универсидад Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо - 19 февраля 2024

Универсидад Сесар Вальехо
19.02.2024, понедельник, 03:30
Перу. Лига 1, 4 тур
- : -
Не начался
Спорт Уанкайо
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 3 тур
Мельгар
- : -
10.02.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 3 тур
Карлос Маннуччи
- : -
10.02.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
- : -
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 3 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
11.02.2024
АДТ
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Бойз
- : -
12.02.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 3 тур
Мельгар
- : -
10.02.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 3 тур
Карлос Маннуччи
- : -
10.02.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
- : -
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 3 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
11.02.2024
АДТ
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Бойз
- : -
12.02.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Уанкайо
- : -
12.02.2024
Куско
Перу. Лига 1, 3 тур
Атлетико Грау
- : -
12.02.2024
Унион Комерсио
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+