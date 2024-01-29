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Унион Комерсио
Альянса
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
2 : 1
29.01.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
29.01.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 2 тур
Унион Комерсио
2 : 2
03.02.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 2 тур
Альянса Атлетико
0 : 2
04.02.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
0 : 1
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 2 тур
Унион Комерсио
2 : 2
03.02.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
29.01.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
0 : 1
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 2 тур
Альянса Атлетико
0 : 2
04.02.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
2 : 1
29.01.2024
Универсидад Сесар Вальехо

Унион Комерсио - Альянса - 18 февраля 2024

Унион Комерсио
18.02.2024, воскресенье, 22:00
Перу. Лига 1, 4 тур
- : -
Не начался
Альянса
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Унион Комерсио - Альянса
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Перу. Лига 1
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Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Уанкайо
- : -
12.02.2024
Куско
Перу. Лига 1, 3 тур
Атлетико Грау
- : -
12.02.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 4 тур
Спортинг Кристал
- : -
16.02.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 4 тур
Альянса Атлетико
- : -
16.02.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 4 тур
АДТ
- : -
17.02.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 3 тур
Спорт Уанкайо
- : -
12.02.2024
Куско
Перу. Лига 1, 3 тур
Атлетико Грау
- : -
12.02.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 4 тур
Спортинг Кристал
- : -
16.02.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 4 тур
Альянса Атлетико
- : -
16.02.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 4 тур
АДТ
- : -
17.02.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 4 тур
Куско
- : -
18.02.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 4 тур
Университарио
- : -
18.02.2024
Мельгар
Россия
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