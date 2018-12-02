Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
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