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Локомотив НН - Крылья Советов

19.08.2000, Суббота, 00:00 мск Чемпионат России, 22 тур Локомотив НН - Крылья Советов
Чемпионат России 2000
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Локомотив НН
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив НН
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Локомотив НН 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Крылья Советов 4:0 Локомотив НН
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Локомотив НН 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Локомотив НН
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив НН 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 1:0 Крылья Советов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив НН
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Локомотив НН 0:0 Крылья Советов
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 0:3 Локомотив НН
Чемпионат России 1993
25 тур
28 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив НН
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив НН
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Локомотив НН 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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