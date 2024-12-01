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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Барселона Г - Мушук Руна
Барселона Г - Мушук Руна: обзор матча 01 декабря 2024
Барселона Г
01.12.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Мушук Руна
28'
O. Rivero
30'
M. Acuña
90'
A. Zambrano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона Г - Мушук Руна
Замена
А. Обандо
️️️️
O. Rivero
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
A. Zambrano
89'
Замена
F. Obando
️️️️
M. Acuña
80'
Замена
A. Zambrano
️️️️
M. Montaño
78'
Желтая карточка
E. Ariel Fernandez
Замена
Д. Арройо
️️️️
L. Souza de Almeida
70'
Замена
Э. Белло
️️️️
A. Preciado
70'
67'
Замена
E. Ariel Fernandez
️️️️
B. Delgado
51'
Желтая карточка
M. Acuña
51'
Желтая карточка
J. Carlos Estacio
Желтая карточка
B. Oyola
49'
46'
Замена
E. Caicedo
️️️️
J. Vergés
30'
ГОЛ! 1:1!
M. Acuña
ГОЛ! 1:0!
O. Rivero
Пас отдал
A. Preciado
28'
Желтая карточка
O. Rivero
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
21
Jesús Trindade
(К)
ЦП
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
7
Adonis Preciado
ЦП
30
Braian Oyola
ЦП
14
Alex Rangel
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
9
Octavio Rivero
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Мушук Руна
1
Christian Tapia
ВР
19
Juan Cruz Randazzo
ЦЗ
32
Mauricio Alonso
ЦЗ
19
A. Gracia
ЦЗ
25
Bagner Delgado
(К)
ЦЗ
26
Dennis Quintero
ЦП
5
Jean Carlos Estacio
ЦП
14
Steven Tapiero
ЦП
55
Joaquín Vergés
ЦП
77
Mathías Acuña
ЦФ
25
Marco Montaño
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
31
Dylan Luque
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
20
Эдуард Белло
ПВ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Мушук Руна
12
Adrián Bone
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
3
Jerry Parrales
ЦЗ
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
8
Stick Castro
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
14
Elián Caicedo
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
80
Frank Obando
ЦФ
3-5-1-1
1
Бурраи
16
Чала
3
26
Кастильо
55
7
30
14
21
13
Корозо
9
4-4-2
1
32
19
25
19
5
14
55
26
25
77
18
18
55
14
Арройо
14
Арройо
55
7
20
Белло
20
Белло
7
9
9
Обандо
9
Обандо
9
25
28
28
25
25
8
8
25
55
14
14
55
77
80
80
77
Остались в запасе
Барселона Г
Мушук Руна
12
Victor Mendoza
ВР
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
31
Dylan Luque
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
12
Adrián Bone
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
3
Jerry Parrales
ЦЗ
8
Stick Castro
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Остались в запасе
12
Victor Mendoza
ВР
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
31
Dylan Luque
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Остались в запасе
12
Adrián Bone
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
3
Jerry Parrales
ЦЗ
8
Stick Castro
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Ренато Салас
Статистика матча Барселона Г - Мушук Руна
3
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
14
Офсайды
3
0
Количество передач
399
205
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
65
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
2 : 3
03.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Мушук Руна
1 : 1
19.10.2026
Оренсе
Информация о матче
Главный судья:
Robert Cabrera, Ecuador
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
Новости команд
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Барселона Г
Мушук Руна
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Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
2024.02.29 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
2024.02.28 13:25
1
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