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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Макара - Универсидад Католика
Макара - Универсидад Католика: обзор матча 30 ноября 2024
Макара
30.11.2024, суббота, 21:00
Эквадор. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Универсидад Католика
59'
V. Avila
43'
G. Anangonó
46'
B. Palacios
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макара - Универсидад Католика
89'
Замена
J. Quinonez
️️️️
И. Диас
89'
Замена
J. Vivar
️️️️
R. Troya
Замена
J. Macías
️️️️
J. Espinoza
88'
68'
Замена
M. Díaz
️️️️
A. Rodríguez
Замена
J. Escobar
️️️️
V. Avila
66'
ГОЛ! 1:2!
V. Avila
Пас отдал
D. Lopez
59'
46'
ГОЛ! 0:2!
B. Palacios
43'
ГОЛ! 0:1!
G. Anangonó
Пас отдал
И. Диас
Желтая карточка
J. Espinoza
35'
18'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макара
22
Jose Cevallos
ВР
23
Edwin Mesa
ЦЗ
4
John Jiménez
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
8
Joseph Espinoza
ЦП
5
Leonel Álvarez
ЦП
39
Janpol Morales
(К)
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
77
V. Avila
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
17
Darwin Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Универсидад Католика
12
Johan Lara
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
17
Rooney Troya
ЦП
21
Luciano Nieto
ЦП
15
Luis Moreno
ЦП
11
Исмаэль Диас
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
18
B. Palacios
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Макара
1
Cristian Correa
ВР
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
29
Rody Zambrano
ЦЗ
25
Jordan Yepez
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
Универсидад Католика
1
Elías Valencia
ВР
13
Daykol Romero
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
28
Janus Vivar
ЦП
28
Mauro Díaz
ЦФ
3-5-2
22
23
4
14
5
39
19
77
8
17
19
4-3-3
12
37
Грильо
19
29
4
Валлесилья
17
21
15
18
17
11
Диас
8
21
21
8
77
29
29
77
11
Диас
29
29
11
Диас
17
28
28
17
17
28
28
17
Остались в запасе
Макара
Универсидад Католика
1
Cristian Correa
ВР
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
29
Rody Zambrano
ЦЗ
25
Jordan Yepez
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
Главный тренер
Алекс Пальярес
1
Elías Valencia
ВР
13
Daykol Romero
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Остались в запасе
1
Cristian Correa
ВР
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
29
Rody Zambrano
ЦЗ
25
Jordan Yepez
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
Остались в запасе
1
Elías Valencia
ВР
13
Daykol Romero
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Главный тренер
Хорхе Селисо
Статистика матча Макара - Универсидад Католика
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
421
327
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Аукас
- : -
07.12.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Информация о матче
Главный судья:
Henry Leonardo Arizaga Piedra, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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