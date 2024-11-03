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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Эмелек - ЛДУ
Эмелек - ЛДУ: обзор матча 03 ноября 2024
Эмелек
03.11.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
ЛДУ
45+3'
L. Piovi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмелек - ЛДУ
90'
+8
Желтая карточка
М. Эстрада
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+8
Желтая карточка
J. Sánchez
90'
+5
90'
+4
Замена
F. Mina
️️️️
L. Alzugaray
Замена
J. Sánchez
️️️️
Р. Кайседо
90'
+3
82'
Замена
G. Franco Allala
️️️️
А. Арсе
82'
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
D. De la Cruz
Желтая карточка
J. Quinones
76'
76'
Желтая карточка
R. Mina
Замена
A. Ricaurte
️️️️
М. Мели
76'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
M. Solís
76'
Желтая карточка
М. Мели
72'
65'
Замена
М. Эстрада
️️️️
F. Cornejo
63'
Желтая карточка
D. De la Cruz
55'
Желтая карточка
L. Piovi
Желтая карточка
J. Ayoví
54'
Замена
W. Corozo
️️️️
J. Ruiz Gómez
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
L. Piovi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмелек
1
Gilmar Napa
ВР
88
Joao Quinones
ЦЗ
32
Diogo Bagui
ЦЗ
33
Ромарио Кайседо
(К)
ПЗ
15
Gustavo Cortez
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
17
Jaime Ayoví
ЦФ
7
Maicon Solís
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
ЛДУ
22
Александер Домингес
ВР
4
Рикардо Аде
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
5
Madison Julio
ЦП
21
L. Piovi
(К)
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
9
Алекс Арсе
ЦФ
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
7
L. Estupinan
ЦФ
30
L. Alzugaray
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Эмелек
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
30
Tommy Chamba
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
5
Cristian Erbes
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
7
R. Rivero
ЦФ
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
3-4-3
1
88
32
33
Кайседо
15
8
Мели
80
55
19
7
17
3-3-4
22
Домингес
4
Аде
3
29
Рамирес
5
21
20
30
7
2
9
Арсе
7
21
Гонсалес
21
Гонсалес
7
33
Кайседо
32
32
33
Кайседо
8
Мели
8
8
8
Мели
19
7
7
19
9
Арсе
30
30
9
Арсе
2
15
Вильямиль
15
Вильямиль
2
30
10
10
30
20
11
Эстрада
11
Эстрада
20
Остались в запасе
Эмелек
ЛДУ
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
30
Tommy Chamba
ЦП
5
Cristian Erbes
ЦП
7
R. Rivero
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Остались в запасе
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
30
Tommy Chamba
ЦП
5
Cristian Erbes
ЦП
7
R. Rivero
ЦФ
Остались в запасе
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Статистика матча Эмелек - ЛДУ
5
4
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
331
338
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco del Pacífico Capwell, Guayaquil
Посещаемость:
15000
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