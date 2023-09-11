Мушук Руна

Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
В «Сочи» высказались по поводу возможного ухода Нобоа
Эквадорский форвард Кабеса переходит в российский клуб
«Эмелек» готов заплатить за аренду Нобоа 550 тысяч
Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
В «Сочи» высказались по поводу возможного ухода Нобоа
Эквадорский форвард Кабеса переходит в российский клуб
«Эмелек» готов заплатить за аренду Нобоа 550 тысяч