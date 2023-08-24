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3
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
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Кавальер - Цинциннати - 23 февраля 2024

Кавальер
23.02.2024, пятница, 05:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
- : -
Не начался
Цинциннати
Матч
Комментарии
Статистика матча Кавальер - Цинциннати
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Россия
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