Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»