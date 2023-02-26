Миннесота Юнайтед

Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
Ибсон хочет вернуться в Россию
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
Ибсон хочет вернуться в Россию
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС