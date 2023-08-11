Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
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МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты