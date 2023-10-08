Клуб МЛС уволил Руни после победы
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
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Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
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МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
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