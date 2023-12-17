Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов

Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе

Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб

Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС