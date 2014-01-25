Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси