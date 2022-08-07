Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
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