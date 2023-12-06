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Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
22 октября 2023, 08:25
0
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
20 октября 2023, 08:39
0
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
10 августа 2023, 09:40
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Интер - Шарлотт - 29 сентября 2024

Интер
29.09.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 44 тур
- : -
Не начался
Шарлотт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Интер - Шарлотт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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