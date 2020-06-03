Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»

«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича

МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»