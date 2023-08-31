Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»