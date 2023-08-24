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Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
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Миннесота Юнайтед - Цинциннати - 19 сентября 2024

Миннесота Юнайтед
19.09.2024, четверг, 03:30
США. МЛС, 42 тур
- : -
Не начался
Цинциннати
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Цинциннати
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
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Коламбус
- : -
24.02.2024
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- : -
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Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
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