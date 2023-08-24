Миннесота Юнайтед

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«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
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МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»