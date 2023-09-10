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Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
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Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
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Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
10 сентября 2023, 10:31
1
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
9 сентября 2023, 22:31
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»
31 декабря 2022, 09:59
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«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
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Канзаc Сити - Колорадо - 19 сентября 2024

Канзаc Сити
19.09.2024, четверг, 03:30
США. МЛС, 42 тур
- : -
Не начался
Колорадо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
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- : -
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Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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