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Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
21 июля 2023, 18:12
2
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«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
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Филадельфия Юнион

Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион - 19 сентября 2024

Нью-Йорк Сити
19.09.2024, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
- : -
Не начался
Филадельфия Юнион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
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Коламбус
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- : -
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США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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