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11 августа 2023, 08:54
7
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
8 июня 2023, 10:44
1
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
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2
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Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе - 15 сентября 2024

Ванкувер Уайткепс
15.09.2024, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 41 тур
- : -
Не начался
Сан-Хосе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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