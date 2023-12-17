Чикаго Файр

Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
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МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
Месси забил в дебютном матче в МЛС
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023