Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли