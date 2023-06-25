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Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
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Интер - Филадельфия Юнион - 15 сентября 2024

Интер
15.09.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 40 тур
- : -
Не начался
Филадельфия Юнион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Интер - Филадельфия Юнион
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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