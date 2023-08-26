Нью-Инглэнд Революшн

«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС