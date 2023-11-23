Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
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Клуб МЛС уволил Руни после победы
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Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
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