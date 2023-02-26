Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС