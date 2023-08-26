Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Монреаль Импакт
Нью-Инглэнд Революшн
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
28 января 2022, 11:05
1
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
28 января 2022, 11:05
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Монреаль Импакт
Нью-Инглэнд Революшн

Монреаль Импакт - Нью-Инглэнд Революшн - 25 августа 2024

Монреаль Импакт
25.08.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 37 тур
- : -
Не начался
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Монреаль Импакт - Нью-Инглэнд Революшн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+