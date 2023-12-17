Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
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Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
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Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023