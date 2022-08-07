Миннесота Юнайтед

Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
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Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
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Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
Ибсон хочет вернуться в Россию
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
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«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
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МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты