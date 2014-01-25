Нью-Инглэнд Революшн

Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд