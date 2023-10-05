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Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
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«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
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Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
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МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды