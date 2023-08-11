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7
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1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
11 августа 2023, 08:54
7
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
8 июня 2023, 10:44
1
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
9 августа 2020, 12:28
2
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
30 сентября 2019, 09:35
1
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
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Ванкувер Уайткепс

Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс - 14 июля 2024

Сент-Луис
14.07.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 34 тур
- : -
Не начался
Ванкувер Уайткепс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
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Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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