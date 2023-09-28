Динамо Хьюстон

«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
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МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
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