Чикаго Файр

МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»