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20 августа 2017, 07:59
1
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
5 октября 2023, 08:16
0
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
23 января 2023, 20:35
1
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
4 августа 2022, 08:16
1
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2 августа 2022, 09:44
4
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
13 июня 2022, 01:17
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Сан-Хосе - Чикаго Файр - 08 июля 2024

Сан-Хосе
08.07.2024, понедельник, 03:30
США. МЛС, 32 тур
- : -
Не начался
Чикаго Файр
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сан-Хосе - Чикаго Файр
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
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- : -
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Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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