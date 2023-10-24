В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС