«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
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МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты