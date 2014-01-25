Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
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