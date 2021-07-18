«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»