В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС