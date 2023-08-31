Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
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Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
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Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»