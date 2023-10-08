Ди Си Юнайтед

Клуб МЛС уволил Руни после победы
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал