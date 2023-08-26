«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)