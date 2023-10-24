Лос-Анджелес Гэлакси

Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»