Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»

Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС

МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»

Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»